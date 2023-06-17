İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde Görev yapan Fizyoterapist Osman Serhat Karakoç tarafından sağlık çalışanlarına uygulamalı egzersiz ve danışmanlık hizmeti verdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak amacı ile “sağlıklı yaşam etkinlikleri” düzenlenmektedir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir