Ziyarette IPARD programı ve verilecek destekler hakkında bilgi verilerek Kırşehir’de açılacak TKDK Destek Ofisi binasının kurulması hakkında yol haritası konuşuldu.

TKDK kırsal bölgelerde tarım ve tarımsal sanayi alanındaki faaliyetler ile geçimini sağlayan kişilere ve toplumlara, daha iyi koşullar altında yaşayıp daha iyi faaliyetlerde bulunulabilmesi için sunulan teşvikler hakkında bilgi veren TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, yapılan maddi ve manevi yardımlarla birlikte kırsal alanlarda kalkınma sağlanması ve yapılan faaliyetlerden maksimum fayda elde edilmesi sağlanacağını ifade etti.

Destek oranları, kişilerin ve işletmelerin yapacakları yatırımların büyüklüğüne göre değiştiğinin altını çizen Türker, “TKDK projeleri kapsamında yatırımcılara 3 milyon Euro’ya kadar yüzde 50 ile yüzde 75 oranları arasında hibe desteği sunulacaktır. Ayrıca yapılacak olan yatırlarda KDV ve ÖTV muafiyeti sağlanacaktır. Kırşehir ilimizde açılacak olan TKDK destek bürosu Yozgat İl Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak vatandaşlarımız bilgilendirilecek ve projeler Yozgat il Koordinatörlüğünde incelenecektir. Ayrıca 2023 yılı içerisinde IPARD III programı çağrıları yayınlanacak olup Kırşehir ilimizde de proje kabul işlemleri yapılacaktır. Vatandaşlarımızı bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum. Kırşehir'deki tüm çiftçi ve üreticilerimiz adına IPARD III programının hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Haber Merkezi