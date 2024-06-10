Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) tanılama, bireysel değerlendirme müzik ve resim sınavları 9 Haziran 2024 tarihinde Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezinde başladı.

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Bi̇lsem Sınavları Başladı4

9 Haziran 2024 tarihinde başlayan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı BİLSEM tanılama, bireysel değerlendirme müzik ve resim sınavları, 22-23 Haziran 2024 tarihlerinde devam edecek.

Bi̇lsem Sınavları Başladı3

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir sınav merkezini ziyaret etti. Altınkaynak, komisyondaki görevli öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

Bi̇lsem Sınavları Başladı

Konu ile ilgili yetkililerden yapılan açıklamada, “2023-2024 eğitim ve öğretim yılı BİLSEM tanılama, bireysel değerlendirme müzik ve resim sınavları 09 Haziran 2024 tarihinde ilimiz merkez Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezinde başlamıştır. Sınavlar 22-23 Haziran 2024 tarihlerinde devam edecektir. İl Millî Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Selçuk Doğandemir ile birlikte sınav merkezini ziyaret ederek komisyondaki görevli öğretmenlere ve öğrencilerimize başarılar dilediler” denildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş