Okul ziyaretleri kapsamında Barabaros İlkokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İdareci ve öğretmenlerle sohbet ederek eğitim dönemiyle alakalı bilgi alan Müdür Yoldaş, istek ve talepleri de dinledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Yoldaş okul ziyaretlerini sürdürüyor. Barabaros İlkokulu ziyaretinde idareci ve öğretmenlerle sohbet ederek eğitim dönemiyle alakalı bilgi aldı, istek ve talepleri dinledi” bilgilerine yer verildi.