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Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum(ÇEDES) projesi kapsamında Yozgat İl Müftülüğü tarafından proje hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen, Yozgat’ta iki yıldır uygulanan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor.

Milli, ahlaki, insani ve manevi değerlere sahip, çağın ve geleceğin değerleriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, duyarlı gençler yetiştirmek amacıyla uygulanan projede görev alan din görevlilerini bilgilendirmek amacıyla İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Bilal Şahin Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÇEDES Projesi Sorumlu Öğretmeni Ömer Yağmur, İl Müftülüğü Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çınar, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Engin Nazlıoğlu ve projede görev alan din görevlileri katıldı. (Haber Merkezi)