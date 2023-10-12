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Mevlid-i Nebi vesilesiyle, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, okulları ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

Her zaman öğrencilerin yanında olduğunun altını çizen Başkan Coşar, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu yüzden geleceğimizi her zaman el üstünde tutuyoruz. Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftasında öğrencilerimizi unutmadık. Mevlid-i Nebi vesilesiyle ilkokul öğrencilerimize alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in hayatının yer aldığı kitaplarımızı hediye ettik” dedi. (Haber Merkezi)