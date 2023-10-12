Orman Genel Müdürlüğü 9. dönem toplu sözleşme görüşmelerine başladı Orman Genel Müdürlüğü 9. dönem toplu sözleşme görüşmelerine başladı

Mevlid-i Nebi vesilesiyle, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, okulları ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

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Her zaman öğrencilerin yanında olduğunun altını çizen Başkan Coşar, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu yüzden geleceğimizi her zaman el üstünde tutuyoruz. Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftasında öğrencilerimizi unutmadık. Mevlid-i Nebi vesilesiyle ilkokul öğrencilerimize alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in hayatının yer aldığı kitaplarımızı hediye ettik” dedi. (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi