Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatiline ilişkin açıklamalarda bulunarak öğrencilere nasihatlerde bulundu, ailelere tavsiyeler verdi.

Başkan Altın, tatil dönemlerinin hem dinlenmek için önemli bir fırsat olduğunu hem de öğrencilerin meslek tercihi ve eğitim öğretim hayatlarına ilişkin planlarını yapmak adına verimli bir zaman dilimi olduğuna değindi.

Altın, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatiline ilişkin bir açıklama yaptı.

Başkan Altın, öğrencilere nasihatler vererek, velilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin geleceklerine yönelik yaptıkları çalışmalara atılan temelin önemli bir bölümünü eğitim ve öğretim dönemlerinde attıklarına değinen Altın; "Kıymetli öğrencilerimiz, okul hayatınızı, kariyer hedeflerinizi iyi değerlendirin. İçerisinde yer aldığınız zamanın ruhunu kavramaya çalışıp, geleceğe kendinizi hazırlayın. Dün ne gibi gelişmeler oldu, bugün neler oluyor ve gelecek için neler öngörülüyor analiz edin. Öğretmenlerinizin, ailelerinizin bu konulardaki görüşlerini önemseyin ve kendinizi tanıyın. Hangi alanlarda kabiliyetleriniz var, gelecekte ne yapmak istiyorsunuz, neye yatkınlığınız var gözlemleyin. Bütün bunları yaparken de mutlu olacağınız bir iş ve kariyer planlaması yapın. Çağa ayak uydurup, geleceğin mesleklerini araştırın. Tatilinizde dinlenin, gezip görün, oyunlar oynayın, kitap okuyun, el becerilerinizi geliştirin. Bunların toplamı donanımlı olmaktır. Donanımınızı sağlamak sizin elinizde. Biz de sizlere yardımcı olmakla ve desteklemekle mükellefiz” ifadelerini kullandı.

“VELİLERE TAVSİYE”

Açıklamasında velilere tavsiyelerde bulunan Altın; "Değerli veliler, geleceğimizin teminatı evlatlarımız yarıyıl tatiline başlayacaklar. Tatilde daha çok birlikte vakit geçireceksiniz. Birlikte vakit geçirirken çocuklarınızı gözlemleme fırsatınız daha çok olacak. Bu gözlem sürecinde çocuklarınızın kabiliyetlerini, beklentilerini, hedeflerini, hangi derslerde başarılı olup hangilerinde olamadıklarını ölçmek adına her zamankinden daha yakın bir ilişki kuracaksınızdır. Yorucu bir dönemin ardından yapılan yarıyıl tatilini iyi değerlendirelim. Sadece ödev ve ders odaklı olmak yerine kaliteli vakit geçirelim. Değişen hayat şartlarına karşı çocuklarımızı nasıl yönlendirebileceğimize yönelik düşünme fırsatı oluşturalım. Unutmayalım ki her evladımız eğitim öğretim hayatında olmak zorunda değildir, üniversiteye gitme şartı yoktur. Elbette anne babalar olarak hepimiz okul hayatlarını ilerletmelerini isteriz ancak kimi çocuklarımızın yönelimi, kabiliyeti buna elvermemektedir. Bu bakımdan başarılı ve nitelikli bir okul hayatının yanında geleceğin meslekleri ve eleman ihtiyacının olduğu günümüz mesleklerini de önemseyelim. Ustalara, kalfalara, çıraklara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sanatkarlık gerektiren, çekirdekten yetişilmesiyle bir noktaya varılacak birçok meslek var. Bu alanlardaki açıkları da göz ardı etmeyip, evlatlarımızı okul hayatlarının yanı sıra iyi bir meslek, beceri edinmesine sizler de yardımcı olun. Mutlu olabilecekleri, iyi bir kazanç elde edip hayat kuracakları işlere ve alanlara yönlendirin. Evlatlarımıza yapacağımız en büyük iyilik, yeteneklerine ve ilgilerine uygun bir meslek edinmeleri, bunu yaparken mutlu olup huzurla yaşamaları olacaktır. Bu noktada sonsuz desteğiniz olduğunu biliyoruz ancak saydığımız hususların gerçekliğini de her zaman değerlendirelim” diye konuştu.

“EĞİTİMCİLERE ÖNERİ”

Altın açıklamalarında şunları ifade etti; "Saygıdeğer öğretmenlerimiz. Sizler de veli ve öğrencilerimiz gibi yoğun bir süreci geride bıraktınız. İcra ettiğiniz kutsal mesleğinizi layıkıyla sürdürdüğünüze inancımız tam. Evlatlarımızın ikinci evi sınıfları, sizler bizlerden sonra adeta onların anne babaları gibi şefkat ve ilgiyle, vatan ve millete faydalı insanlar olmaları için çaba içerisindesiniz. Evlatlarımızın iyi bir gelecek kurmalarında en önemli aktör sizlersiniz. Bir rol model olarak, eğitimci olarak öğrenciler sizlerin fikirlerini yönlendirmelerini önemsiyorlar. Dolayısıyla sizler de öğrencilerimizin tatil döneminde kaliteli bir vakit geçirmeleri için öğütler veriyorsunuzdur. Meslek sahip olmalarında, tercihlerinde önemli bir yerdesiniz. Her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da öğrencilerimiz, velilerimizi evlatlarının yönelim ve becerileri noktasında tavsiyelerde bulunuyorsunuz, bulunmaya da devam edeceksiniz. Sizlerin de vereceği destekle öğrenciler, geleceğin ustası, şefi, avukatı, sanayicisi, esnafı olacak. Her alanda yetişmiş eleman ihtiyacı bulunuyor. Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak, tatil sürecinde ailelerimize ve öğrencilerimize yapacağınız nasihatler ve hatırlatmalar önemlidir. Ülkemizin savcıya, hakime, devlet memuruna ihtiyacı olduğu gibi terziye, berbere, sanayide ustaya, sanatkara da ihtiyacı var. Öğrencilerle ilişkinizde bu gerçeği daha çok hatırlatmanızda fayda olduğunu düşünüyoruz. Emekleriniz ve fedakarlıklarınız için minnettarız.”

Altın, açıklamalarını öğrencilere, velilere ve eğitimcilere iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarı dolu bir dönem geçirmelerini dileyerek noktaladı.