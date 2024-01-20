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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçe girişinde yapılan faaliyette uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen (H.C.) isimli şahsın yapılan üst araması sonucunda 5.02 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Konu ile alakalı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 19 Ocak 2024 tarihinde Boğazlıyan ilçe girişinde yapılan faaliyette uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen (H.C.) isimli şahsın yapılan üst araması neticesinde; 5.02 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Yakalanıp gözaltına alınan (H.C) isimli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.