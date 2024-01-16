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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın da katıldığı Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşma ile kamuda tasarrufu vurgulayarak önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Şimşek, valilere taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar geniş bir yelpazede tasarruf tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin 2024 bütçesinin tam uyum sağlaması durumunda 2,7 trilyon lira açık vereceğini ifade ederek, bu açığın finansmanının borçlanma yoluyla olacağını ve yüksek faizler nedeniyle bu durumun ülkenin kaynaklarının faize gideceği anlamına geldiğini söyledi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre Bakan, "Bu babamızın parası değil. Hepimizin parası, milletin parası. Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz" diyerek valilere gösterişten uzak ve mütevazı bir kamu anlayışına vurgu yaptı. Şimşek, ekonomik hedeflerin başarıya ulaşabilmesi için enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesinin önemine değinerek, bu çerçevede fiyat istikrarının sağlanmasının ana unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Mali disiplin konusuna da değinen Bakan Şimşek, içerideki denge olan bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3'ün altına çekmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, döviz dengesi ve cari açık gibi dış denge unsurlarına da dikkat çekerek, bu dengeyi sağlamanın ulusal bir mesele olduğunu ifade etti.

Şimşek, valilere seslenerek yerelde gerçekleşen kamu harcamalarının verimlilik ve etkililik açısından denetlenmesi, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, sosyal yardımların hak edenlere ulaştırılması konularında yardım talep etti. Ayrıca, kamusal harcamaların rasyonelleştirilmesi ve mali disiplinle ilgili olarak valilerden destek istedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasının ardından yapılan soru-cevap bölümünde, bazı valilerin TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) satın almak istemesi üzerine Şimşek, "Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz" şeklinde bir öneride bulundu.