Hazar Ergüçlü, Türk sinemasının parlak yüzlerinden biri olarak tanınıyor. 1 Ocak 1992'de doğan Ergüçlü, sanat kariyerine tiyatro ile adım attı ve Derviş Zaim'in yönettiği "Gölgeler ve Suretler" filmiyle profesyonel düzeyde oyunculuk kariyerine başladı. Özellikle 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren "Kuzey Güney" adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. "Medcezir" dizisindeki Eylül karakteri ise onun en dikkat çeken performanslarından biri oldu.
Hazar Ergüçlü'nün kariyerinde önemli bir yer tutan bazı projeler şunlardır:
FİLMLER:
Gölgeler ve Suretler
Açlığa Doymak
Benim Dünyam
Cebimdeki Yabancı
Kar
Gerçek Kesit: Manyak
Ahlat Ağacı
Her Şey Seninle Güzel
Gönül
DİZİLER:
Kuzey Güney
Medcezir
Analar ve Anneler
Yüksek Sosyete
Hayat Sırları
Dudullu Postası
Hakan: Muhafız
Alev Alev
Menajerimi Ara
Saklı
Sadece Arkadaşız
Ödüllü Bir Kariyer: Hazar Ergüçlü'nün Aldığı Ödüller
Hazar Ergüçlü, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. Bu ödüller arasında 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, 56. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve 24. Altın Objektif Ödülleri'nde Yılın Dijital Platform Dizisi Kadın Oyuncusu Ödülü bulunuyor.
Hazar Ergüçlü'nün Özel Hayatı
30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, şu anda evli değil. Ancak yaklaşık 5 yıldır yönetmen Onur Ünlü ile bir ilişkisi bulunmaktadır.Kaynak: Haber Merkezi