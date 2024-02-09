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Hazar Ergüçlü, Türk sinemasının parlak yüzlerinden biri olarak tanınıyor. 1 Ocak 1992'de doğan Ergüçlü, sanat kariyerine tiyatro ile adım attı ve Derviş Zaim'in yönettiği "Gölgeler ve Suretler" filmiyle profesyonel düzeyde oyunculuk kariyerine başladı. Özellikle 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren "Kuzey Güney" adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. "Medcezir" dizisindeki Eylül karakteri ise onun en dikkat çeken performanslarından biri oldu.

Hazar Ergüçlü'nün kariyerinde önemli bir yer tutan bazı projeler şunlardır:

FİLMLER:

Gölgeler ve Suretler

Açlığa Doymak

Benim Dünyam

Cebimdeki Yabancı

Kar

Gerçek Kesit: Manyak

Ahlat Ağacı

Her Şey Seninle Güzel

Gönül

DİZİLER:

Kuzey Güney

Medcezir

Analar ve Anneler

Yüksek Sosyete

Hayat Sırları

Dudullu Postası

Hakan: Muhafız

Alev Alev

Menajerimi Ara

Saklı

Sadece Arkadaşız

Ödüllü Bir Kariyer: Hazar Ergüçlü'nün Aldığı Ödüller

Hazar Ergüçlü, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. Bu ödüller arasında 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, 56. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve 24. Altın Objektif Ödülleri'nde Yılın Dijital Platform Dizisi Kadın Oyuncusu Ödülü bulunuyor.

Hazar Ergüçlü'nün Özel Hayatı

30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, şu anda evli değil. Ancak yaklaşık 5 yıldır yönetmen Onur Ünlü ile bir ilişkisi bulunmaktadır.