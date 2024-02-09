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Yeni uygulamaya göre, futbolcuları aldatıcı hareketlerde bulunmaya ve hakemlere aşırı şekilde itiraz etmeye teşvik edenleri cezalandırmak için "mavi kart" sistemi devreye girecek. Mavi kart, bu tür davranışlarda bulunan oyunculara verilecek ve bu oyuncular 10 dakika boyunca oyun dışında kalacaklar.

Bu yeni uygulama, ilk etapta profesyonel liglerde değil, Federasyon Kupası ve Kadınlar Süper Ligi gibi belirli turnuvalarda denenecek. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun cuma günü yapacağı resmi açıklamanın ardından mavi kart uygulanmaya başlayacak.

Yeni kurala göre, hakemler oyuncular arasındaki sert tartışmalara veya hakem aldatmaya yönelik davranışlara mavi kart verebilecekler. Mavi kart cezası alan futbolcular, 10 dakika süreyle oyun dışında kalacaklar.

IFAB Genel Müdürü Lukas Brud, daha önce yaptığı açıklamada, 10 dakikalık cezanın oyuncular üzerinde caydırıcı bir etki yaratacağını belirtti. Brud'a göre, bu ceza futbolcuların ciddiye alacağı bir önlem olacak ve hakemle iletişim kurma konusunda daha dikkatli olmalarını sağlayacak.