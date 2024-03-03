İstanbul'da yaşayan Uzman Çavuş Ersin Damgacı'nın kızı Nazlı Nisanur bebek, doğumunun ardından kısa bir süre içinde SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele etmeye başladı. SMA Tip 1 hastalığı, henüz 9 aylık olan minik bebeğin sağlığına kavuşması için Valilik onaylı bir kampanyanın tamamlanmasını gerektiriyor.

Aslen Nevşehirli olan ancak babasının görevi sebebiyle İstanbul'da yaşayan ailenin 9 aylık bebeklerine SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Bu ölümcül kas hastalığı, Nisanur'un hareket kabiliyetini kısıtlayarak ne emekleyebilmesine ne de rahatça hareket etmesine izin veriyor.

Uzman Çavuş Ersin Damgacı'nın SMA hastası minik kızı Nazlı Nisanur için başlatılan ve 5 aydır devam eden kampanya %70 seviyesine ulaşmış durumda. Ancak, gelecek küçük katkılar, Nazlı Nisanur bebeğe hayat verecek.

Nisanur'un ailesi, hayırseverlerden acil yardım talep ediyor. Minik Nisanur'un acılarının hafiflemesi ve sağlığına kavuşması için yardımseverlerin desteğine ihtiyaçları var.

VALİLİK İZİNLİ İBAN! TR42 0001 0026 6363 5572 6450 05

Ersin Damgacı /Ziraat Bankası