Hatay’ın birçok noktasında meydana gelen hasarlar el birliğiyle düzeltilmeye çalışılıyor.

SEZER’DEN ZİYARET

Hatay Hassa’da hasar alan ilçelerin arasında yer alıyor. Yozgat Hassa’nın birçok noktasını onarmak için çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yürütülen çalışmaların yanı sıra önemli isimler tarafından da Hassa’ya ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Önceki günlerde Hassa’yı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etmiş ve önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Şimdi de AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından da Hassa’ya ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette AFAD Başkanı Yunus Sezer Vali Ziya Polat eşlik etti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Vali Polat kentlerde incelemelerde bulundular. İnceleme sonrasında ise Polat, konteyner kentlerde altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını kaydetti.

Vali Ziya Polat, sosyal medya hesabından ziyaret sonrasında paylaşım yaptı. Vali Ziya Polat, "AFAD Başkanımız Sayın Yunus Sezer ile altyapı çalışmalarında sona yaklaştığımız konteyner kentlerde incelemelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

HASSA DAHA İYİ OLACAK

Önceki günler de Hassa’da depremzedeler ile birlikte iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hiçbir şeyi eksik bırakmamak için gece gündüz hep birlikte bir uğraş içerisinde olduklarını belirtti.

Vatandaşı yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Soylu, “Hassa'yı eskisinden daha çok dirençli bir hale getireceğiz. Gelecek nesillerimizin yaşayabileceği bir hale getireceğiz. Bunu yapana kadar da sizin yanınızdan ayrılmayacağız. Köylerde evleri yıkılanların yanına konteyner vereceğiz. Evleri yıkılana, ağır hasarlı olana, orta hasarlı olana aynı zamanda; yani Hassa'nın içerisinde de şöyle tabi konteyner şehirler yapıyoruz” dedi. Haber Merkezi