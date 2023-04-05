Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, vakıf tarafından bu ay 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 11 milyon 928 bin lira, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve gazilerine toplam 384 bin lira ödeme yapıldığını belirtti.

İl Müdürü Neşeli, “Böylece Nisan 2023’de hak sahiplerine toplam 12 milyon 312 bin lira ödendi” dedi.

Müdür Neşeli yaptığı açıklamada, “Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hak sahiplerine halen kişi başına aylık 4 bin lira ödeme yapıyor. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda halen toplam 3 bin 78 kişiye ödeme yapılıyor. Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 280 milyar 782 milyon 20 bin lira destekte bulundu. Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından toplanan meblağı kamu sermayeli katılım bankalarında nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek veriyor. Öte yandan vakfın banka hesaplarında 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla toplam 273 milyar 1 Milyon 889 bin lira bulunuyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi