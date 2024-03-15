Yayımlanan haritaya göre, Türkiye'nin en uzun diri fayı Kuzey Anadolu hattında yer alıyor. İstanbul'da bir diri fay hattı olmamasına rağmen, şehre yakın bölgelerdeki diri fay hatları potansiyel bir risk oluşturuyor. Ülkenin %70-80'i deprem fayı zonlarında bulunuyor ve büyük depremlere neden olabilecek üç ana fay hattı mevcut: Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı. Kayseri doğrudan bu faylar üzerinde olmasa da, Ecemiş fayı Kayseri yakınından geçiyor ve büyük bir deprem riski taşıdığı belirtiliyor.

MTA'nın Diri Fay Haritasına göre 1. Derece Riskli Bölgeler şunlardır: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale, ve Siirt.

MTA Diri Fay Haritasına göre 2. Derece Riskli Bölgeler şunlardır: Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elâzığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, ve Çorum.

MTA Diri Fay Haritasına göre 3. Derece Riskli Bölgeler şunlardır: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin, ve Nevşehir.

MTA Diri Fay Haritasına göre En Az Riskli Bölgeler şunlardır: Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.