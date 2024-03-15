Ünlü ekonomist yatırımcılara kritik uyarıda bulunarak dolar kurunu işaret etti. İşte detaylar…

Ünlü ekonomistler, dolar kurunda yaşanan artışlar ve enflasyon endişeleri hakkında önemli uyarılarda bulunuyor. Merkez Bankası'nın aldığı faiz artış kararının ardından beklenen etkinin oluşmadığını gözlemleyen analistler, Temmuz ve Ağustos aylarını kritik bir dönem olarak işaret ediyorlar. Yatırımcılar için doların seyri konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Evren Devrim Zelyut, önemli bir uyarıda bulundu.

ŞİMŞEK'TEN DOLAR VE ENFLASYON İLE İLGİLİ ADIMLAR

Kamu Son Haber’den Serap Tekin’in haberine göre, son dönemde sürekli bir artış gösteren dolar kurunun, ekonomik istikrara yönelik tehdit oluşturduğu kaydediliyor. Merkez Bankası'nın yeni politikalarıyla kur artışının kontrol altına alınmaya çalışıldığı ancak dalgalanmanın devam ettiği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın aldığı sıkılaştırma önlemlerinin büyüme dengesi, cari açığın daraltılması ve enflasyonun kontrol altına alınması açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

ZELYUT: İŞSİZLİK ARTABİLİR

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, enflasyonla mücadele kapsamında alınan önlemlerin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Zelyut'a göre, faizlerin yükseltilmesi ve likidite kısıtlamaları ticaretin ve sanayinin zor duruma düşmesine neden olabilir. Bu durumun enflasyonun kontrol altına alınmasına kadar devam edebileceğini ancak bu süreçte firmaların ve çalışanların zor durumda kalabileceğini belirtti.

"TARİHİ GEÇİŞ: TEMMUZ"

Zelyut, hükümetin aldığı önlemlerin etkilerinin Temmuz ayıyla birlikte netleşeceğini söyledi. Faiz artırımı gibi adımların Haziran ayında etkisini göstermeye başlayacağını ve en geç Ağustos ayında faizlerin yeniden düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde, iş dünyası ve ekonomi aktörleri için zorlu bir sürecin yaşanabileceğini ve bu durumun hem şirketler hem de ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini dile getirdi.

"KUR VE ENFLASYONDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR"

Eğer sıkılaştırma politikaları istenilen sonuçları vermezse, Zelyut'a göre sanayi ve iş dünyasının tepkisinin şiddetlenebileceği ve yeni bir ekonomik krizin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Bu durumda dolar kurunun ve enflasyonun yeniden yükselişe geçebileceğini ve ekonomik açıkların artabileceğini belirtti.