Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 15 Mart 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.2112 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2049 liradan, satış fiyatı ise 32.2176 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.0737 TL'den yapan euro şu anda 35.0495 TL alış ve 35.0981 TL satış fiyatına sahip.