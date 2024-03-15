Emeklilerin bayram ikramiyeleri öne çekilecek herkes Nisan ayında yatmasını bekliyordu. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde:

Emeklilere yönelik Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek 3 bin TL'lik ikramiyelerin detayları, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de duyurulmuştu.

Ancak, ödeme takviminde yapılan değerlendirmeler sonucunda, ödeme tarihlerinin değişeceği konuşuluyor. İkramiyelerin hesaplara 1-9 Nisan tarihleri arasında yatması beklenirken, son gelişmelere göre ödeme takvimi öne çekilebilir.

2018'de başlatılan ve yılda iki kez gerçekleştirilen bayram ikramiyeleri bu yıl 3 bin TL olarak artırılmıştı. Resmi Gazete'deki düzenlemeyle birlikte, emeklilerin bayram ikramiyeleri resmileşirken, geçen yılki ödeme takvimi nedeniyle bu yılki 3 bin TL'lik ikramiyelerin 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyordu.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki çalışmaların sonucunda, emekli ikramiyelerinin seçimden önce hesaplara aktarılması gündeme geldi.

Kulislere göre, hükümet, milyonlarca emekliye yeni yılda beklenen zam oranını belirleyemediği için, seçimlerden önce emeklilerin memnuniyetsizliğini hafifletmek amacıyla ikramiye ödemelerini erken yapmayı planlıyor.

Bu kapsamda, geçen yılki uygulamalara dayanarak, 1-9 Nisan tarihleri arasında ödenmesi beklenen 3 bin TL'lik ikramiyeler için olası yeni bir tarih belirlendi: 25-29 Mart.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde ödeme takvimini kesinleştirmesi bekleniyor. Kulislere göre, milyonlarca emekliye yeni yılda beklediği zam oranını veremeyen iktidar, seçimlerden önce emeklilerin öfkesini bir nebze olsun dindirmek için sandığa gidilmeden önce ikramiye ödemelerini tamamlamak istiyor.