Marmara Kapalı Cezaevinde aynı koğuşta kalan ve dolandırıcılık, suç örgütüne üye olmak gibi suçlardan hapis yatan Seçil Erzan ile fenomen Bahar Candan kavga etti.

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle bankacı Seçil Erzan tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti. Seçil Erzan’ın bulunduğu koğuşa ise aylar sonra “Sazan Sarmalı” operasyonu kapsamında tutuklanan Fenomen Bahar Candan ve Nihal Candan getirildi. Aylarca tutuklu bulunan fenomen kardeşlerden Nihal Candan Cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşmesinin ardından tahliye edildi.

Nihal Candan’ın cezaevinden çıkmasının ardından Marmara Cezaevinde ortalık karıştı. Aynı koğuşta baş başa kalan Bahar Candan ve Seçil Erzan’ın kavga ettiği ortaya çıktı.

BAHAR CANDAN "DOLANDIRICI" DİYE BAĞIRDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre, Bahar Candan’ın Erzan’a ‘Dolandırıcı’ diye hitap etmesi üzerine tartışma başladı. Erzan’ın ‘Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın’ diye karşılık verdi. Candan ise ‘Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı’ diye tekrarlayarak bağırdı. Seslerin yükselmesi üzerine infaz koruma memurları koğuşa girdi.

İlk olarak Erzan ve Candan'ın sakinleşmesini sağlayan memurlar, ardından Erzan’ın şikayeti üzerine tutanak tuttu. Bahar Candan’ın sürekli olarak Seçil Erzan’la tartıştığı için cezaevi yönetiminden sürekli uyarı aldığı öğrenildi.

CANDAN SEÇİL ERZAN’I ANLATTI

Cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak tahliye olan Bahar Candan’ın ablası Nihal Candan, katıldığı bir YouTube kanalında cezaevi günlerini anlatmıştı.

Toplamda 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla tutuklu bulunan eski banka müdürü Seçil Erzan'ı anlatan Nihal Candan, cezaevinde Erzan ile vakit geçirmek istemediğini belirmişti. Candan, "O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bize iyi gelmeyeceği için” diye Seçil Erzan ile ilgili düşüncelerini belirtmişti.

SEÇİL ERZAN "İYİ BİRİ" DEMİŞTİ

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, tahliye olmasının ardından verdiği bir röportajda Seçil Erzan'la aynı koğuşu paylaştığını söylemiş ve "Seçil hanımın dosyası başından aşkın. Ona sabır diliyorum. İyi biri, bize kötülüğü dokunmadı. Onun dikkatsizliği yüzünden elim yandı. Ama kızamadım, ceza çekerken neden kızsın ki insan?" ifadelerini kullanmıştı.