Yıllarca Adnan Oktar Suç Örgütü’nün merkezi olarak kullanılan İstanbul Çengelköy’de bulunan lüks villa, geçtiğimiz yıl Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından satın alınmıştı. Villaya çok sayıda eklemeler yapan Abramoviç’in Türkiye’den taşınacağı ve villanın yeniden satışa çıkarılacağı iddia edildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte birçok Avrupa ülkesi, Rus oligarkların servetlerine kısıtlama getirmişti. Kısıtlanan isimler arasında Rus milyarder Roman Abramoviç de yer alırken, Premier Lig’de Chelsea’nin sahibi olan milyarder isim, kulübü satmak zorunda bırakılmıştı. Avrupa kapısı kapanan Abramoviç, Türkiye’de yaşamaya başlarken, uzun süre kirada oturduğu yalının ardından kamuoyunda Adnan Oktar’ın evi olarak bilinen Çengelköy’deki villayı satın almıştı.

Satış işlemleri için yaklaşık 18 milyon dolar ödeyen Rus milyarder, malikaneye bir helikopter pisti yaptırırken, çok sayıda mimari düzenlemeye imza attı.

Ancak son aylarda zamanının çok kısıtlı bölümünü Türkiye’de geçiren Abramoviç’in satın aldığı villayı satılığa çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi.

Ünlü milyardere yakın isimler, 18 milyon dolara satın alınan villanın yaklaşık 20 milyon dolara satışa çıkarılacağını belirtirken, lüks evin arsasının 9 bin 600 metrekareden oluştuğu öğrenildi.