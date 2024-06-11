17 Ağustos 1954'te İstanbul'un Fatih semtinde doğan Akın, çocukluğunun bir kısmını Ankara'da geçirdi. Ankara Yenimahalle’deki Mustafa Kemal Lisesi'ni tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında su, yakıt deposu ve kalorifer kazanı üreterek iş hayatına adım attı.

1977'de Ankara Emek Camii’nin kalorifer kazanı imalatını gerçekleştirdi. Daha sonra 1980'de Ankara Rüzgarlı Sokak’ta inşaat malzemeleri ticareti üzerine bir mağaza açtı. 1986'da inşaat, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kendi şirketi Akfen’i kurdu. 1999 yılında şirketlerini holding çatısı altında birleştirdi.

Turgut Özal'ın kendisine ''Antalya'da havaalanı yapar mısın?'' diye sormasının ardından 1986 yılında Antalya Havalimanı Terminal Binasını inşa etti. Ardından Kayseri Erkilet Havalimanı, Çarşamba Havalimanı, Isparta Havalimanı gibi önemli projelerde müteahhitlik yaptı.

1997 yılında Tepe Grubuyla beraber TAV’ı kurdu ve İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ihalesini aldı. Kısa sürede TAV, havalimanı yapım projelerinde küresel bir marka konumuna geldi.

2006 yılında TAV Havalimanları Holding ve TAV İnşaat olarak düzenledi. TAV Havalimanları bugün Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya Gazipaşa havalimanlarını; yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ve Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine, Letonya’nın Riga havalimanlarında faaliyet göstermektedir.

Hamdi Akın, Akfen Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevinin yanı sıra TAV Havalimanları Holding'in de 2005 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi.

1999 yılında Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'nı (TİKAV) kurdu. Holding'in faaliyet konuları arasında havalimanı, inşaat, liman yapımı, yatırım, işletmecilik, enerji, gayrimenkul ve altyapı yatırımları ile su ve atık su imtiyazları yatırım ve işletmeciliği yer almaktadır.

2005 yılında, TUV Sud AG ve Doğuş Otomotiv ile birlikte Araç Muayene İstasyonları’nın işletme hakkını 20 yıllığına kazandı. Aynı yıl Mersin Limanı’nın işletme hakkını 755 milyon dolara 36 yıllığına aldı.

Hamdi Akın, iş dünyasındaki başarılarıyla birçok ödül kazanmıştır. Ankara Ticaret Odası tarafından Akfen Dış Ticaret A.Ş.'ne en çok ihracat yapan şirket ödülü, Dünya Gazetesi tarafından "yılın işadamı" seçilen Akın, Milli Prodüktivite Merkezi tarafından "Yılın İşadamı" ödülü gibi birçok ödülün sahibidir.