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NEVİDE ÇİÇEK KİMDİR?

Nevide Çiçek, genç yaşına rağmen sosyal medya platformlarında adından sıkça söz ettiren bir isim haline geldi. 1.73 metre boyunda, 50 kilo ağırlığında ve Aslan burcu olan Çiçek, lise eğitimini Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ancak yetenekleri sadece bu alanda değil; model ve mankenlik kariyerine de adım attı.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edinen Nevide Çiçek, özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda düzenli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle kusursuz fiziksel görünümüyle büyük ilgi topluyor.

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra, Nevide Çiçek uzun süredir sporla ilgileniyor ve başarılı bir futbolcu olarak tanınıyor. Spora olan tutkusuyla birlikte mankenlik kariyerini de sürdürüyor. Bu çok yönlülüğü, onu sosyal medyanın parlayan yıldızlarından biri haline getiriyor.

İnternet üzerindeki varlığı da oldukça güçlü. Instagram hesabı @Deniz.kizi.33 adıyla tanınan Nevide Çiçek'in günümüzde yaklaşık 197 bin takipçisi bulunuyor. TikTok platformunda ise 250 binden fazla takipçisi var.

Ayrıca, ünlü fenomen aşırı hız ve örümceklerden korktuğunu itiraf ediyor. Ancak futbol oynamak ve kitap okumak gibi hobileriyle hayatını zenginleştiren bir kişilik olduğunu gösteriyor.

NEVİDE ÇİÇEK NERELİ?

İzmir'in Konak ilçesinde doğan fenomen, aslen İzmirlidir.

NEVİDE ÇİÇEK KAÇ YAŞINDA?

14 Ağustos 2001'de doğan Nevide Çiçek, 2024 itibariyle 23 yaşındadır.