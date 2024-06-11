Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, yerli üretim dondurmalarına olan ilgi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak başlatılan boykot hareketinin bir parçası olarak artıyor. Türkiye genelinde, İsrail markalı ürünlerin boykot edilmesiyle, yerel dondurma markalarına olan talep de yükseliyor.

Boykot hareketinin gıda sektöründe de etkili olduğunu gözlemlemek mümkün. Özellikle yaz aylarında dondurma tüketiminin artmasıyla birlikte, vatandaşlar boykot olmayan dondurma markalarını araştırıyorlar. İşte, boykot olmayan dondurma markaları:

BOYKOT OLMAYAN DONDURMA MARKALARI

Havaların ısınmasıyla beraber en çok tüketilen yiyeceklerden biri şüphesiz dondurmalar. İsrail malı ürünlerin veya İsrail’e destek veren markaların boykot edildiği harekete bazı dondurma markaları da dahil. Bu konuda hassasiyet taşıyan kişiler tarafından boykot olmayan dondurma markaları araştırılıyor. Golf, Alpedo, Mis, Eti, Dondurmacı Amca, Akdo boykot olmayan dondurma markaları arasında yer alıyor.

Golf: Marketlerde sıkça karşılaştığımız bir dondurma markası olan Golfi, 2004'te Schöller'in yerine üretime başlamış ve 2016 yılında Natura Gıda'ya satılmıştır. Şu an Golf dondurma Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir.

İsrail ile hiçbir bağlantısı olmayan Golf, tamamen yerli bir dondurma markasıdır. Boykot listesinde yer almamaktadır.

Alpedo: Alpedo, Kervan Lezzet Grubu bünyesinde yer alan global bir dondurma markasıdır. Kervan Pastaneleri kuruluşu olan Alpedo dondurmalarının tümü Kahramanmaraş'ta üretilmektedir.

Mis: Mis 2012'de de Yıldız Holding'in bünyesine katılan bir markadır. Süt, peynir, yoğurt, ayran, tereyağı, dondurma gibi ürünleriyle faaliyet gösteren Mis gıdaları, Şok marketleri için özel olarak üretilmektedir.

Eti: Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından biri olan Eti, dondurma ürünleriyle de tanınır. Her markette bulunan ve her evde tüketilen Eti markası Firuz Kanatlı tarafından Eskişehir’de kurulmuştur. Dolayısıyla Eti Türkiye'nin bir markasıdır.

Dondurmacı Amca: Dondurmacı Amca’nın hikayesi 1976 yılında Kahramanmaraş’ta başlamıştır. Başaran kardeşler tarafından kurulan Dondurmacı Amca, tamamen yerli ve milli bir markadır. Kahramanmaraş’ta iki büyük fabrika sahibi olan Dondurmacı Amca hızla büyümeye devam etmektedir. Kahramanmaraş'ta kurulan Dondurmacı Amca, yerli ve milli bir markadır. Şirket, yerli üretim dondurma ve tatlılarla bilinir.

Akdo: Tuncay Akdoğan tarafından kurulan Akdo, yerli bir dondurma ve tatlı markasıdır. Bim marketlerde satılan Akdo dondurmaları, tamamen yerli üretimdir. Akdo, Tuncay Akdoğan tarafından kurulan bir dondurma ve tatlı markasıdır. Bim marketlerde satışı yapılan Akdo, Kahramanmaraş’ın sevilen markalarından biridir. Yöresel tatlıların satışının da yapıldığı Akdo, Kahramanmaraş’ın dışında dondurmalarıyla bilinmektedir.

BOYKOT EDİLEN DONDURMA MARKALARI

Dünya genelinde İsrail malları için yapılan boykot hareketi ülkemizde de devam ediyor. Gıda sektöründe boy gösteren markalar da bu hareket doğrultusunda sıklıkla araştırılıyor. Sıcakların artmasıyla dondurmalara rağbetin artması dondurma markalarının da araştırılmasına neden oluyor. Alışveriş yaparken bu konuya özen gösteren vatandaşlar için boykot edilen dondurma marklarını bilmek de son derece önemli.

Arama motorlarında sıkça aratılan sorular üzerinden boykot listesinde yer alan markaları beraber inceleyelim…

Algida: Unilever'e ait olan Algida markası, İsrail menşeili Strauss Group ile iş ortaklığı bulunması nedeniyle boykot listesindedir.

Magnum: Unilever'in bir parçası olan ve Algida markası altında faaliyet gösteren Magnum, İsrail menşeili Strauss Group ile bağlantılı olduğu için boykot edilmektedir.

Cornetto: Algida Türkiye'nin ilk dondurma markası olan Cornetto, boykot listesinde yer alır çünkü Algida bünyesindedir.

Carte d'Or: Nestle ve Unilever'in bir markası olan Carte d'Or, İsrail'e olan destekleriyle bilindiği için boykot edilmektedir.

Max: Unilever'in bir parçası olan ve Algida markası altında faaliyet gösteren Max, boykot edilen markalar arasındadır.