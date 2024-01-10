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Saraykent Kaymakamı Osman Kurt esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretlerde esnafla sohbet eden Kaymakam Kurt, sorun ve taleplerini dinledi, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu ve hayırlı ve bereketli kazanç diledi.

Kaymakamlık makamının herkese açık olduğunu ifade eden Kurt, kendisinin bu tür ziyaretlerle esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya geleceğini, yatırımları yerinde inceleyeceğini söyledi.

Kaymakam Kurt’un, ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf, kendisine teşekkür etti.