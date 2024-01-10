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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, okul ziyaretlerine ara vermiyor.

Öğretmenlerin ve okul idarecilerinin daima destekçisi olan Başkan Ekinci, ziyaretleri kapsamında Yunus Emre Anaokulu, Mücahit Erbaş İmam Hatip Lisesi, Rehberlik Araştırma Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette eğitimciler ile yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Ekinci, “Eğitimcilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Eğitimciler ile her zaman yan yana olduğunu belirten Ekinci, “Öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Çok önemli ve bir o kadar da kıymetli bir iş yapıyorlar. Bugün eğitimciler ile yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca ziyaretimizde eğitimcilerin talep ve önerilerini dinledik. Gelecek nesillerin yetişmesi noktasında böylesine kutsal bir mesleği icra eden tüm öğretmenlerimize göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.