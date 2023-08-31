Yatırımcılar, Ebebek'in halka arzıyla ilgili merak ettikleri "Ebebek halka arz ne zaman gerçekleşecek?", "Kaç lot talep edebilirim?" ve "Hangi bankalar hizmet veriyor?" gibi sorularıyla yoğun şekilde ilgileniyorlar. İşte, Ebebek halka arzının tarihleri ve detayları...

E BEBEK KİMİN?

Halil Erdoğmuş, yeni bir baba olarak bebek bakımı hakkında bilgi edinme ihtiyacı duyduğunda 2001 yılında bebek.com'u kurdu. Bu platform, anne ve baba adaylarına ve mevcut ebeveynlere yönelik hizmet sunmaktadır. ebebek, bilinçli ailelere gerekli olan her türlü bilgiyi, hizmeti ve dayanışmayı sunmak amacıyla kurulmuştur. Ardından bebek bakımında gereksinim duyulan ürünlerin kolay, hızlı ve uygun koşullar altında teminini sağlamak amacıyla ebebek.com'u oluşturmuştur. Bu platform, Türkiye'nin ilk çevrimiçi bebek ürünleri mağazası olma özelliğini taşımaktadır. İnternet sitesindeki başarının ardından ebebek, düşük görülen "click to brick" iş modeli ile fiziksel mağazacılığa geçiş yapmıştır.

ebebek, bebek sahibi ailelerin ihtiyaçlarının sadece bebeklerin fiziksel gereksinimleri ile sınırlı olmadığının bilincindedir. Bu nedenle, bebeklerin ve ailelerin mutluluğunu en ince ayrıntısına kadar düşünmeyi amaçlayan bir organizasyon olarak faaliyet gösterir. "Bebekoloji" olarak adlandırdıkları felsefe, bebeği anlama ve onunla iletişim kurma bilimini içerir. ebebek, çalışanlarını sadece satış görevlileri olarak değil, aynı zamanda bebekolojiler olarak görür. Onlar, uzmanlık ve ilgi alanlarını paylaşan bireylerdir, satış danışmanları veya müşteri temsilcileri olarak adlandırılmazlar.

E BEBEK HALKA ARZ OLUYOR

Anne ve bebek ürünleri satışında öne çıkan Ebebek Mağazacılık A.Ş., toplam 40 milyon TL nominal değerli payları 46,50 TL sabit fiyatla halka arz ediyor. Talep toplama süreci 29 Ağustos itibarıyla başladı ve 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihlerinde sona erecek. Bu süreç içerisinde yatırımcılar, hangi bankalar aracılığıyla işlem yapabileceklerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyorlar. Ebebek halka arzına katılmak isteyenler için ayrıntılar ise şu şekildedir...

Ebebek Mağazacılık A.Ş.'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanarak haftalık bültende duyuruldu. Şirket, mevcut sermayesini 136.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye yükselterek halka arz yoluyla 24.000.000 TL'lik artış gerçekleştirecek.

Ebebek halka arz talep toplama işlemleri 29 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süre zarfında yatırımcılar, taleplerini iletebilmek ve yatırım yapabilmek adına belirtilen bankaları kullanabilecekler. Ebebek'in halka arzı, yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

EBEBEK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

Ebebek halka arzın kaç lot vereceği talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından belli olacak. Ancak başvuru sayısına göre kaç lot vereceğine ilişkin tahmin aşağıdaki gibidir;

- 500 Bin katılım - 38 Lot (1767 TL).

- 1 Milyon katılım - 19 Lot (883 TL).

- 1.2 Milyon katılım - 16 Lot (744 TL).

- 1.4 Milyon katılım - 14 Lot (651 TL).

- 1.6 Milyon katılım - 12 Lot (558 TL).

- 1.8 Milyon katılım - 11 Lot (511 TL).

- 2 Milyon katılım - 9 Lot (418 TL). Haber Merkezi