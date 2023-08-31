Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına gelecek yıl ve bir sonraki yıl için zam oranlarını açıkladı. 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam yapılmasına karar verildi.

Her yıl merakla beklenen memur maaşı zammı ve memur emeklilerinin aylık artışıyla ilgili kararlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından alındı. Yapılan son değerlendirmelerin ardından 2024 ve 2025 yıllarının zam oranları netlik kazandı.

2024 yılı için belirlenen zam oranı yüzde 15+10 olarak açıklandı. Bu zam oranı, memur maaşlarında yüzde 15, memur emekli aylıklarında ise yüzde 10'luk bir artışı içeriyor.

2025 yılı için ise memur ve memur emeklilerine yüzde 6+5 zam yapılması kararlaştırıldı. Bu zam oranı, memur maaşlarında yüzde 6, memur emekli aylıklarında ise yüzde 5'lik bir artışı ifade ediyor.

Memur maaşları ve memur emekli aylıkları, belirtilen zam oranlarına göre artacak ve bu artışlar, ilgili yılların başından itibaren geçerli olacak. Kamu görevlileri ve memur emeklileri, yeni zam oranlarının mali etkilerini görmeye başlayacak.

2024 ve 2025 yıllarındaki zam oranlarının belirlenmesi, memurlar ve emekliler için önemli bir mesele olup, kişisel ve ailevi mali planlamalar için de etkili olabilir. Bu zam oranlarının ekonomik koşullara bağlı olarak güncellenmesi ve değerlendirilmesi devam edecektir. Haber Merkezi