Yozgat’ta konser verecek olan sanatçı Havva Öğüt, İnci Tanelerinde sahne aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel tarafından Yozgat’a getirilecek olan Havva Öğüt, İnci Tanelerinde sahne aldı.

Kadınlara özel gerçekleştirilecek olan konser etkinliği kapsamında Yozgat’a gelecek olan Havva Öğüt, son dönemlerde fazlaca popüler olan İnci Taneleri dizisinin 29 Şubat’ta yayınlanacak olan bölümünde sahne alacak.

Fragmanı yayınlanan İnci Taneleri’nin bu haftaki bölümünde konuk olacak Havva Öğüt, 5 Mart Salı günü 19.00’da Yozgat Yimpaş Alışveriş Merkezinde kadınlara özel olarak konser verecek.