Adnan Oktar'a yönelik açılan davaların biri "güncel yapılanma" davası, diğeri ise "örgüt" davasıdır.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan bu davaların takvimi şöyle belirlendi: Adnan Oktar'ın 72 sanıklı örgüt davası 21 Mayıs'ta başlayacak, 20 sanıklı 'güncel yapılanma' davası ise 22, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde görülmeye başlanacak.

Adnan Oktar'ın cezaevindeki faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütü aktif tutma çabaları özellikle avukatları ve diğer örgüt yöneticileri aracılığıyla sürdürdüğüne dair iddialar yer alıyor. Ayrıca, örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

İddianamede Adnan Oktar'ın cezaevindeki süreçte yaklaşık 200 avukatla görüştüğü ve örgüte üye kazandırmak için bu görüşmeleri kullandığı iddiaları da bulunuyor. Ayrıca, örgüt üyeleri arasında iletişimi sağlamak ve örgüt faaliyetlerini sürdürmek için cezaevi dışındaki kişilerle temas kurduğu öne sürülüyor.

Güncel yapılanmaya ilişkin iddianamede Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 ile 12 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, örgüt üyelerinin örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlarından dolayı da cezalandırılmaları isteniyor.

Diğer yandan, Adnan Oktar'ın örgüt faaliyetlerine ilişkin detayları içeren ikinci bir iddianame de hazırlandı. Bu iddianamede, Adnan Oktar'ın örgütün faaliyetlerini yönlendirdiği ve özellikle ABD ve İsrail ile ilişkiler kurarak örgütün uluslararası arenada etkin olduğu belirtiliyor.

Toplamda 2 bin 758 yıla kadar hapis cezası talep edilen davada, Adnan Oktar ve diğer şüphelilerin eylemlerinin ayrıntılarına yer veriliyor. Bu kapsamda, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya oldukları belirtiliyor.