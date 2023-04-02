‘Yakında Hizmete Açılıyor’

Dereli, yaptığı açıklamada, yakın zamanda hizmete açılacak olan hızlı tren hattının Yerköy İlçesi için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışıyla birlikte Yerköy İlçesi'nin de önemli bir raylı ulaşım ağına kavuşacağını söyleyen Dereli, "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için geri sayım başladı. Yakında hizmete açıyoruz. Yerköy İlçesi olarak bizler de bu hizmetten en iyi şekilde faydalanmak için hazırız. Hayırlı olsun" dedi.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara-Kırıkkale-Yerköy-Yozgat-Sivas güzergahını takip ederek toplamda 405 kilometrelik bir mesafeyi kapsayacağı belirten Dereli, projenin tamamlanmasıyla birlikte, Yozgat'tan Ankara'ya giden seyahat süresinin 3 saatten 1 saate düşeceğinin altını çizdi. Haber Merkezi