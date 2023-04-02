Yapılan Açıklamada kanserin önlenilebilir, erken teşhis edilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekildi.

Vatandaşların kanser konusunda bilinçli olması ve farkındalık yaratılması amacıyla yapılan açıklamada, vücudunuzda olağan dışı belirtiler fark ettiğinizde mutlaka hekime danışılması gerektiği vurgulandı. Erken teşhisin kanser tedavisinde çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle vatandaşların düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları gerektiği ifade edildi.

Kanser tedavisinde erken teşhisin yanı sıra sağlıklı yaşam tarzının da büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, düzenli egzersiz yapılması, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının edinilmesi ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı bu açıklama, kanserle mücadele konusunda toplumda farkındalık oluşturulması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor Haber Merkezi