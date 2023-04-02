Otizm Farkındalık Günü Programı

İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler tarafından Nisan ayı “Dünya Otizm Farkındalık Ayı” ve 2 Nisan günü ise “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildiğini söyledi.

Düzenlenen programda emeği geçen herkese teşekkür eden Müftü Oğuzhan Avcı, Bu kapsamda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl nisan ayında çeşitli etkinliklerle farkındalık faaliyetleri yürütülmekte, otizmin önemine dikkat çekilmektedir. Unutmayın; Erken tanı ve müdahale, çocuğunuzun var olan potansiyelinin en yüksek düzeyde değerlendirilmesi ve gelişimsel destek programlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi bakımından oldukça önemlidir! Erken müdahale programları çocuğun ihtiyaçlarına uygun, sürekli ve nitelikli olduğunda toplumsal uyum becerilerinde ve diğer gelişim alanlarında ilerlemeler görülebilmektedir.Hafta münasebetiyle İlçe Müftülüğümüze bağlı tüm Camii ve Kur'an Kurslarımızda din görevlilerimiz tarafından vaazlarda ve derslerde işlenerek bir farkındalık oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir