Öğrencileri unutmuyor

Kale Cami ve Hacı Bayram Caminde öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Karaca, beraber öğle yemeği yediler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve İlçe Müftülüğü tarafından Şefaatli ilçesinde de sürdürülen Yaz Kur’an Kursları aralıksız devam ediyor. Camilerde ve Kur’an Kurslarında verilen kursları ziyaret eden Karaca, “Öğrencilerimiz ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Kale Cami ve Hacı Bayram Caminde yavrularımızla birlikte öğle yemeği yiyerek, sohbet etme fırsatı bulduk. Kurslarda öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğreniyorken yaz tatillerini de verimli bir şekilde geçiriyorlar. Rabbim zihin açıklığı versin” dedi. »Haber Merkezi