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Fırat'tan Yıldırım'a hediye

Kenya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Engin Fırat, aynı zamanda hemşehrisi olan Eski Başbakan Binali Yıldırım'a Kenya Milli Takımı'nın formasını hediye ederek bayram tebriğinde bulundu.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Fırat'tan Yıldırım'a hediye

Kenya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Engin Fırat'tan Binali Yıldırım'a formalı bayram tebriği. Eski Başbakan, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, bayram tebriği için Yozgatlı iş insanı ve YOGSİAD Başkanı Ayhan Çelik'i kabul etti. Çelik, bayramlaşma sırasında, Kenya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Engin Fırat'ın Binali Yıldırım için gönderdiği formayı takdim etti. Aynı zamanda Binali Yıldırım ile hemşehri olan Engin Fırat, Yıldırım ile telefonda görüşerek Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Yıldırım da, Engin Fırat'ın uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. »İHA

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Fırattan Yıldırıma Hediye
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