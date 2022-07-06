Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi AK Parti teşkilatı çocuklara oyuncak dağıtımı gerçekleştirerek bayram hediyelerini verdi. Düzenlen etkinliğe AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve parti yönetimi katılım sağladı. Bayram öncesi çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli oyuncaklar verdikleri söyleyen İl Başkanı Yusuf Başer, “Kurban Bayramına sayılı günlerimiz kaldı. Bizde AK Parti teşkilatı olarak çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm bırakmak istedik. Bu kapsamda parklarda oynayan çocuklarımıza bayram hediyesi olarak çeşitli oyuncaklar verdik. Unutmayalım ki çocuk gülerse dünya güler” şeklinde konuştu.

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