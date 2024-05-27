Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, Ankara'da yaşamını yitirdi. Bor'un ani ölüm haberi resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Gülsün Bor, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olmuştu.

Çankaya Belediye Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acı kaybımız... 2014-2024 yılları arasında belediyemizde Başkan Yardımcılığı görevini yapan Gülsün Bor hayatını kaybetti. Gülsün Bor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Gülsün Bor, 2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Evli ve bir çocuk annesi olan Bor, 2014 yılında vefat eden eski vali ve milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un kızıydı.

Gülsün Bor'un vefatı, Ankara'da siyaset ve yerel yönetim camiasında derin üzüntü yarattı.