Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Tokat Sulusaray merkezli gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kadışehri’nde hasar meydana gelen camilerde incelemelerde bulundu.

Kadışehri İlçe Müftülüğünü ziyaret eden Müftü Ali Gülden, daha sonra Gümüşsuyu, Elmalıçiftliği köyleri ve Halıköy kasabasındaki hasarl camileri kontrol etti.

Seyhan, Yelten, Dikme, Söğüt ve Ovacık köylerini de ziyaret eden Müftü Gülden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek çocuklara çikolata dağıttı.

SALMANFAKILI KÖYÜNE ZİYARET

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden köy ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Salmanfakılı köyü'nü ziyaret etti.

Cuma namazı öncesi köy caminde cuma sohbet gerçekleştiren Müftü Gülden, "Ebedi hayat ahiret yurdu" konusuna değinerek Gazze ve Doğu Türkistan'da zulüm gören tüm Müslümanlara dua etti. Cuma namazını da kıldıran İl Müftüsü Ali Gülden namazın ardından köy halkı ile sohbet etti.

Salmanfakılı köyü sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Müftü Ali Gülden’e teşekkür etti.