Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Ramazan Ayı İrşat faaliyetleri kapsamında Boğazlıyan’da bir dizi programlara katıldı.

İftar öncesi Ovakent Beldesi'nde bulunan Şeyhül Kur'a Ahmet Şükrü Efendi Kur'an Kursu öğrencileri ile bir araya gelen Müftü Gülden hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet etme fırsatı buldu ve iftar yemeğinde öğrenciler ile aynı sofrada buluştu.

Teravih namazı için Boğazlıyan Merkez Çarşı Cami'nde namaz öncesi sohbet eden Müftü Ali Gülden, Ramazan ve Ahiret bilinci konusuna değindi. Namaz çıkışında ise cemaat ile müsafaha ve sohbet etti.

HAFIZLIĞINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE HEDİYE

Teravih namazı sonrası Boğazlıyan’a bağlı Ovakent Beldesi'nde bulunan Şeyhül Kur'a Ahmet Şükrü Efendi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan Muhammed Masum Uzel isimli öğrenci için hediye töreni gerçekleştirildi.

Hafızlık eğitiminin önemine değinen İl Müftü Ali Gülden öğrenciyi tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Ayrıca öğrencinin dedesine plaket, babaannesine de çiçek verildi.