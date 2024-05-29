Gül reçeli tarifi, reçel tutkunlarının favorisi olmaya aday. Gülün eşsiz kokusu ve lezzetiyle hazırlanan bu reçel, tatlılarınıza benzersiz bir aroma katıyor. İşte adım adım gül reçeli nasıl yapılır, işte püf noktaları:

Malzemeler:

Taze ve kokulu güller

Toz şeker

Limon suyu

Su

Nasıl Yapılır:

Güllerin Hazırlanması: İlk olarak, gül yapraklarını köklerinden ayırın ve temiz bir suda yıkayarak kirlerden arındırın.

Şekerle Bekletme: Küçük bir kaba gül yapraklarını ve bir miktar toz şekeri ekleyin. Ellerinizle hafifçe ezerek karıştırın. Ardından streç filmle kaplayarak serin bir ortamda bir gece boyunca dinlendirin.

Pişirme Aşaması: Bekletilen karışımı derin bir tencereye alın. Kalan şekeri, limon suyunu ve suyu ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika kaynatın. Karışım koyulaşmaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatın.

Kavanoza Dökme: Hazırladığınız reçeli kavanoza dökün ve kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Reçel soğuduğunda servise hazır olacaktır.

Püf Noktaları:

Gül reçeli için en taze ve kokulu gülleri seçmeye özen gösterin.

Gül yapraklarını 1 veya 2 gece önceden temiz suda bekletirseniz, daha lezzetli bir reçel elde edebilirsiniz.

Servis Önerisi: Gül reçelini, tarifimizde yer alan tart keklerinin üzerine dökerek harika bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz. Üzerine çikolata sosu yerine gül reçeli koyarak, misafirlerinizi şaşırtacak ve onların beğenisini kazanacaksınız!

Gül reçeli tarifi ile tatlılarınıza yeni bir tat katmak için bu adımları deneyebilirsiniz. Afiyet olsun!