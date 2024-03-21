Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Nevruz Bayramı dolasıyla bir açıklama yaptı.

Nevruz Bayramı, Mart ayının 21. Gününde Baharın uyanışı ve Türklerde de yeni bir yılın başlangıcı kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Güçlü, “Türklerin Ergenekon vadisinden demir dağları eriterek yeryüzüne dağıldığı ve kutlu Türk Töresini Âleme hâkim kılmaya çalıştıkları gün olarak kutlanır” dedi.

Prof. Dr. Güçlü yaptığı açıklamada, “Demir dağları yaktıkları ateşle eriterek Börteçine adlı (Asene) Kurt’un öncülüğünde yeryüzüne dağılmışlardır. Aynı zamanda Alevi-Bektaşi inancında da Hz. Ali (r.a.) nin doğum günü olarak kabul edilir. Şanı her daim Allah (c.c.) yüceltsin ve nevruzla birlikte kutlanır. Biz Türkler her şartlar altında Nevruz Bayramını kutlamışızdır. Bu Türkün töresindendir. 1916 yılında İstanbul işgal edildiğinde dahi Nevruz Bayramı kutlanmıştır. Bu vesile ile Yozgat Bozok Üniversitesi mensuplarının ve değerli öğrencilerim Nevruz Bayramını kutluyorum, yeni seneleri hayırlı uğurlu olsun, sağlık mutluluk, barış ve başarılı yeni bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.