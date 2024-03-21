Yozgat yıllardır balıkçılık yapan Sarıyer Balıkçılık işletme sahibi Mustafa Gökberk, Ramazan ayının gelmesiyle beraber balığa olan talebin azaldığını söyledi. Çupra, levrek, mercan, sazan gibi bir çok balık çeşidinin yer aldığı tezgaha ilgi azaldı. Balık sezonun olmasına rağmen Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlarda beklenen olmadı.

Geçen yıla oranla bu yıl satışların nerdeyse durma noktasına geldiğini belirten Mustafa Gökberk, “Normalde satışlarımız gayet iyiydi. Vatandaşlarımız balık sezonu olduğu için ilgi vardı. Ama Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bizim satışlarımızda neredeyse durma noktasına geldi. Aslında şuan tam balık sezonu ama vatandaşlarımız oruçlu olduğu için iftar sofralarında balığı tercih etmiyor” şeklinde konuştu.

"SAZAN MEVSİMİ AMA TALEP YOK"

Yağlanma mevsimi olduğu için sazan balığının şu dönemde daha lezzetli olduğunu belirten Gökberk, şu ifadeleri kullandı: “Aslında bu ay tam sazan dönemi. Sazanın en lezzetli olduğu dönem ama Ramazan ayındayız işte o yüzden sazana da talep yok. Hamsi ve sazan türleri şu anda en çok tüketilen balıklar arasında yer alması lazım. Şu anda sazanın tam mevsimi ve bu mevsimde yağlanmaya başlıyor. Bu aylarda sazan türü daha lezzetli oluyor. Vatandaşlarımız iftar sofralarında balık tercih edebilirler” dedi.

“BALIK YERİNE SULU YEMEK”

Yozgat’ta iftar sofralarında genellikle sulu yemekler tercih edildiğini ifade eden Gökberk, “Yozgatlı halkımızda genel olarak iftar sofralarında sulu yemekler tercih ediliyor. Durum böyle olunca balığa talepte azalıyor. Nadir olarak balık satışı gerçekleştiriyoruz. Aslında vatandaşlarımız iftar sofralarında ana yemek olarak balık tercih edebilirler. Fırında yapılan balık hem hafif hem de doyurucu oluyor. Ama Yozgat’ta iftar sofralarının kültürü sulu yemek olarak benimsenmiş. Durum böyle olunca da balığa olan ilgi azaldı” ifadelerini kullandı.