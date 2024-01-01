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Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon oranının ardından artış oranı da belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak'ta açıklayacak.

Devlet memurları, sözleşmeli personel ve emekliler, Türkiye'de asgari ücretin açıklanmasının ardından gözlerini maaş artışlarına çevirdi. 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak olan enflasyon oranı, milyonlarca kişinin maaş artışlarını belirleyecek kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.

TÜİK'in 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin maaşlarındaki artış oranını belirlemede temel referans olacak.

Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28 artan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve temmuz-kasım döneminde yüzde 33,66 artış gösteren tüketici fiyatları, 5 aylık dönemde maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranını aşarak enflasyon farkı oluşmasına neden oldu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 2024-2025 dönemi için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak, 2024'ün ilk altı ayında enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Memur, sözleşmeli personel ve emekliler, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyon oranında zamlı olarak alacaklar.

Öngörüler, en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkmasını öngörüyor. Bu artışın yanı sıra, belirlenecek olan oranlar, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarını da etkileyecek.