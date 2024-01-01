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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan kararla birlikte, 2024 yılında geçerli olacak yeni yemek ve yol parası miktarları belirlendi.

Yayımlanan karara göre, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya yükseltildi. Aynı şekilde, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıkarıldı.

Bu önemli kararla birlikte, aylık 4 bin 420 lira yemek parası ve 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri, vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek. 2023 yılında geçerli olan yemek ve yol parası miktarlarına kıyasla yapılan bu güncelleme, çalışanların maddi haklarını olumlu yönde etkileyecek.

2023 yılı Temmuz ayında yemek parası 110 TL, yol parası ise 56 TL olarak belirlenmişti ve buna bağlı olarak aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemesi yapılıyordu. Yapılan güncellemeyle birlikte, çalışanlara sunulan bu sosyal haklardaki artış dikkat çekiyor.