Akış'ın görevden uzaklaştırılması ve gözaltına alınması, 2014 yılına dayanan bir davaya bağlandı. Ancak, bu davanın savcısı D.Y.'nin, İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar" listesinde "FETÖ firarisi" olarak yer alması dikkat çekti.

SEÇİM VE GÖREV SÜRECİ

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adayı olarak yüzde 48,92 oy oranıyla Hakkâri Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, en yakın rakibi AKP’li aday İsmet Ölmez'i geride bırakarak göreve gelmişti. İsmet Ölmez'in aldığı oy oranı ise yüzde 46,59 oldu.

EĞİTİMİ VE SİYASİ KARİYERİ

1970 yılında Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde doğan Mehmet Sıddık Akış, ilk, orta ve lise eğitimini Hakkâri merkezde tamamladı. 1992'den bu yana partisinin çeşitli kademelerinde görev yapan Akış, 1999'da İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. 2008-2012 yılları arasında ise il başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve dört çocuk babası olan Akış, siyasi kariyerine büyük bir özveri ile devam etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN KARARI VE GÖZALTI

3 Haziran 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığı ve yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkan Vekili olarak atandığı belirtildi. Aynı gün içerisinde Akış, kayyım atamasıyla birlikte gözaltına alındı. Bakanlık, bu kararı 2014 yılında açılan ve savcısı D.Y. olan bir davaya dayandırdı. Ancak, savcı D.Y.'nin İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar" listesinde "FETÖ firarisi" olarak yer alması, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.