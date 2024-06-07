Sarı-kırmızılı ekip, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istiyor. Peki, Mohamed Salah kimdir? Galatasaray'ın istediği Mohamed Salah kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ MOHAMED SALAH KİMDİR?

Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transferde de büyük oynamak istiyor. Mohamed Salah, sarı-kırmızılıların radarına giren isimlerden biri. Peki, Mohamed Salah kimdir? Galatasaray'ın istediği Mohamed Salah kaç yaşında ve nereli?

MOHAMED SALAH KİMDİR?

Mısırlı milli futbolcu Mohamed Salah, tam adıyla Muhammed Salah Hamid Mahrus Gali, 15 Haziran 1992'de Garibya, Mısır'da doğdu. Futbol kariyerine 2010 yılında Mısır Premier Lig takımlarından El-Mukavlun'da başladı.

El-Mukavlun'dan sonra Basel'e transfer olan Salah, burada ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve ligin Altın Oyuncu ödülünü kazandı. Bu performansıyla Chelsea'nin dikkatini çeken Salah, İngiliz ekibine transfer oldu ancak burada istediği performansı sergileyemedi.

Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ve Roma'ya kiralandı. Roma, 15 milyon euro karşılığında Mısırlı yıldızı kadrosuna kattı. Roma'da biri kiralık, diğeri bonservisli olmak üzere iki sezon geçiren Salah, 2017 yaz transfer döneminde 36.9 milyon sterlin karşılığında Premier Lig ekibi Liverpool'a transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Mohamed Salah, milli takım kariyerine 2011 yılında Mısır U20 takımında başladı. 2012 Olimpiyatları'nda Mısır U23 takımında forma giydi ve aynı yıl Mısır A Milli Takımı ile Sierra Leone'ye karşı ilk resmi maçına çıktı.

GALATASARAY'IN TRANSFER HEDEFİ MOHAMED SALAH

Galatasaray, yeni sezonda da başarıyı hedefleyerek kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mohamed Salah transferi, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, sarı-kırmızılı ekibin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Galatasaray'ın Mohamed Salah'ı kadrosuna katıp katamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.