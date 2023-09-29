Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen ve SORGED koordinatörlüğünde Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yürütülen 12 aylık "I'm Sports+ Volunteer!" proje süresinde 4’üncü gönüllü takımı gönüllülük faaliyetini tamamladı.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gerçekleştirilen projenin 4’üncü gönüllü takımı, spor ve gönüllülüğün bir araya geldiği benzersiz bir deneyim yaşadı. Proje kapsamında, gönüllüler, toplumları spor aracılığıyla bir araya getirme, gençler arasında dayanışmayı teşvik etme ve kişisel gelişimlerine katkı sağlama fırsatı buldu.

12 ay boyunca Türkiye ve İtalya ülkelerinde gençler spor ve çevre faaliyetlerinde gönüllülük çalışmalarında buldu.

“GELECEĞE HAZIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

“I'm Sports+ Volunteer!” projesi hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, derneğimiz tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası projelerimiz ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz. Sorgun Gençlik Derneği tarafından, EuropeanSolidarityCorps Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı kapsamında hazırlanan "I'm Sports+ Volunteer!" başlıklı projemiz Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından onaylanmıştı. Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmeyi hedefledi. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır” dedi.

“4 ANA HEDEFİ VAR”

Projenin 4 ana hedefi olduğunun altını çizen Uğuz, “Covid 19 nedeniyle spor yapmayan gençlerin spora kazandırılması, gençlere spor ve fiziksel aktivitenin önemini öğretmek ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek, sporu, geçmişi ne olursa olsun herkes için erişilebilir kılmak, katılımcıları spor yapmak için sağlam pratik bilgi ve becerilerle donatmak” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTAYLAR YAPILDI

Proje kapsamında gençlere çeşitli eğitim kursları düzenlenerek çalıştaylar yapıldığını belirten Uğuz, “Projeye kapsamında toplamda 40 gencimiz gönüllük programından yararlanacak. Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen ve SORGED koordinatörlüğünde Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yürüttüğümüz "I'm Sports+ Volunteer!" projemizin 4’üncü gönüllü takımı gönüllülük faaliyetini tamamladı. Gönüllülerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİMİZİ YURT DIŞINA GÖNDERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) 2014 yılından bugüne kadar Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programıyla 500’den fazla genci yurt dışına göndermiş ve göndermeye devam etmekte olduğunu belirten Uğuz, “Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından, yerel, ulusal ve uluslar arası, iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ve projelerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Bu programlara katılmak tamamen ücretsiz olup, seyahat, konaklama, yemek, vize ücretlerini gibi bütün masrafları karşılanmaktadır. ESC programı kapsamında gençlere günlük belirli bir tutarda cep harçlığı da verilmektedir. Yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençleri projelerimizden yararlanmaya davet ediyoruz” dedi. (Melike Aslı Arslan)