Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teknofest’te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine Teknofest daveti için teşekkür eden Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a sosyal medya aracılığı ile yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili Elon Musk, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı. (İHA)