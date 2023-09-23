Batman'da engelli çocuklar için özel eğitim veren Sakarya Özel Eğitim Anaokulu'nun bir oyun odasındaki eksikler, İstanbul, Van ve Ankara'dan gelen bir grup gönüllünün çabalarıyla tamamlandı. Çocukların kırtasiye ve materyal eksiklerini tamamladıklarını söyleyen Gülümse Çocuk Köy Okulları Yardımlaşma Projesi Kurucusu Nur Banu Türk, "4 yıldır okullara kırtasiye desteğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün de burada 3 ekiple beraber öğrencilerimizin kırtasiye desteklerini ve diğer materyallerini temin ettik, geleceklerine bir tuğla daha eklemiş olduk" dedi.





"MUTLULUKLARINA BİR NEBZE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM"



Çocuklara taç, toka ve bileklik gibi malzemeler yaptığını belirten Güler Yüzlü Çocuklar Projesi Kurucusu Hülya Erdoğan, "Çocukları gülümsetmek için onlara taç, toka ve bileklik yapıyorum. Mutluluklarına bir nebze katkıda bulunmak istiyorum. İstanbul'dan geldim. Sevilay hanımla tanıştım ve onun aracılığıyla yolculuğumuz devam ediyor" diye konuştu.





"'ALLAH BENİM CANIMI OĞLUMDAN ÖNCE ALMASIN' SÖZÜ BENİM HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU"



5 yıldır 70 okula desteklerinin devam ettiğini belirten Geleceğimiz Günışığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri Kurucusu Sevilay Akbaş ise, "Bugün tam 5 yıl oldu. 5 yıl içerisinde Türkiye genelinde 70 okulda özel eğitim sınıfları ve anasınıfları, zeka oyunları sınıfları oluşturduk. Çok zorlu dönemden geçtiğim bir dönemdi. İşten eve gelirken otobüste 2 bayanın konuşmasındaki 'Allah benim canımı oğlumdan önce almasın' sözü benim hayatımın dönüm noktası oldu. Bazı okullardaki tanıdığım öğretmenlerle konuştuğumda özellikle özel eğitime ihtiyacı olan çocukların çok sıkıntılarının olduğunu öğrendim ve onların eğitimlerine destek amaçlı materyallerle başladık. Yozgat Sarıkaya'da başladık, şimdi Türkiye'nin 7 bölgesindeyiz. Sakarya Batman Özel Eğitim Anaokulu'nda ise 3 ekip birlikte çalıştık. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli'nin katılımıyla birlikte 4 ekip olduk diyelim. Bu işler el birliğiyle, gönül birliğiyle, yürek birliğiyle olur. Yürekler birlik olursa da her yer cennet olur" ifadelerini kullandı.

Oyun odasının açılışından sonra Güler Yüzlü Çocuklar Projesi Kurucusu Hülya Erdoğan tarafından engelli çocuklara kendisinin yapmış olduğu hediyeler verildi. (İHA)