Emniyet güçleri tarafından yapılan denetimlerle trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması amacıyla 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. 3 bin 307 sürücü/yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı, 6 araçta çocuk bağlama sistemlerinin bulunmadığı/kullanılmadığı tespit edilerek işlem yapıldı. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullanıldı. (Alpaslan Demir)