Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gezici kütüphaneler gönderilmişti. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce de Kahramanmaraş’a gönderilen gezici kütüphane aracı ile depremzede çocuklara destek olunmaya devam ediliyor.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, yapılan çalışma ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yozgat Gezici Kütüphane Aracı’nın ve kütüphane çalışanlarının Kahramanmaraş'ta olduğunu aktaran İl Kültür ve Turizm Müdürü Çiftçi, gezici kütüphane ve çalışanların çocuklara psikososyal destek sağladığını aktardı.

“ÇOCUKLAR MUTLU”

Alınan geri dönüşlerin çok güzel olduğunu vurgulayan Müdür Çiftçi, “Yozgat Valiliğimiz olayın bulunduğu yere Hatay Hassa'ya yardıma koştu. Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bizde deprem bölgesindeki Kahramanmaraş ilimize gezici kütüphanemizi gönderdik. Gezici kütüphanemizin bünyesinde bilgisayar, internet erişimi ve kitaplar ve bunun yanı sıra çocukları rehabilite edip sosyal anlamda geliştirebilecek oyunlarla çocuklarımızın yanında olduk. Depremin 10’uncu gününden bu yana kütüphanemiz Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerinde hizmetini sürdürmektedir. Aldığımız geri dönüşlerde çocukların bu durumdan mutlu olduklarıdır. Bu hizmetin çocuklar tarafından ciddi manada ilgi gördüğünü biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de görevlilerimizin özverili çalışmalarıyla depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“TAMAMLAYICI BİR UNSUR”

Gezici kütüphaneler hakkında bilgi de veren Çiftçi, “Gezici kütüphane, yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılara, gereksinim duydukları materyali, içi modern kütüphane amaçlarına göre tasarlanmış taşıtlar aracılığıyla hizmet götüren halk kütüphanesi hizmet birimleridir. Vatandaşlarımızın bilgiye erişiminde fırsat eşitliği sağlamaya çalışan gezici kütüphane projesi, halk kütüphanesi sisteminin yaşamsal ve tamamlayıcı bir unsurudur” şeklinde konuştu.

“BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DE ERİŞEBİLİYORLAR”

Gezici kütüphanelerinde bilgisayar ve internetin de bulunduğunu vurgulayan Çiftçi, “Gezici kütüphane hizmetleri kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanılmaktadır. Bilgisayar ve internet bağlantısı olması kullanıcılara bilgi çağına ulaşma yolunda bilgi teknolojilerini kullanma olanağı da sağlamaktadır. Böylece internete erişimin bedava olması ve vatandaşlara verilecek bilgisayar eğitimi ile günümüz bilgi toplumunda dijital uçurum olarak adlandırılan uluslararasında bilgiye erişim ve bilginin yeniden üretimi alanlarındaki farkın kapatılması için olanak yaratılmaktadır” dedi.

“İMKÂNLAR İLE DONATILDI”

Gezici kütüphane içeriği hakkında konuşan Çiftçi, şu bilgileri paylaştı; “Gezici kütüphanede ödünç verme, internet erişimi, film gösterimi, süreli yayınlardan ve eğitici oyuncaklardan yararlanma gibi hizmetler verilmektedir. Gezici kütüphane araçlarımızda her kesime uygun güncel kitap koleksiyonu bulunmakta olup, söz konusu eserler belirli aralıklarla değişmektedir. Görevli bir kütüphaneci personelin de bulunduğu gezici kütüphane araçları modeline göre değişiklik göstermekle beraber dizüstü ve masaüstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, LCD TV, DVD oynatıcı, okurlar için tasarlanmış oturma grubu ve gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç, vb. imkanlar ile donatılmıştır. Vatandaşlar gezici kütüphaneler aracılığıyla sadece basılı bilgi kaynaklarına değil, elektronik ortamda sunulan bilgilere de erişebilmekte, aynı zamanda e-devlet uygulamalarını kullanabilmektedirler.” Melike Aslı Arslan